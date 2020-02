L'Autorità Garante entra a far parte della GPA e lancia sito web di informazione

L'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali di San Marino è diventata membro ufficiale della Global Privacy Assembly, nata per condividere le informazioni e creare una forte cooperazione tra gli Stati.

Nel corso del Convegno organizzato per celebrare la 14a Giornata della protezione dei dati personali, il Presidente Nicola Fabiano ha inoltre annunciato che è online e consultabile il sito dell’Autorità, quale ulteriore strumento di avvicinamento e conoscenza tanto per i cittadini quanto per gli operatori: https://garanteprivacy.sm.

Il sito sarà progressivamente arricchito di contributi, fra i quali le relazioni presentate in occasione della Giornata. L’evento che è stato inserito dal Consiglio d’Europa nel sito istituzionale tra gli eventi organizzati dalle Autorità nazionali per celebrare la Giornata della protezione dei dati personali consultabile qui.