UDIENZA L'Autorità per l'Informazione incontra la Reggenza: "Rispetto delle regole e attenzione ai fenomeni distorsivi" Dal punto sull'esame della nuova legge in materia di Informazione ed Editoria fino al raggiungimento di nuovi e più alti obiettivi

“Un panorama informativo piccolo che può pensare in grande”. Con l'audizione del Segretario di Stato competente, Teodoro Lonfernini, l'Autorità Garante per l'Informazione chiude un primo ciclo di ascolto dei soggetti rientranti nella propria sfera di riferimento e tramite il presidente Francesco Bongarrà - in rappresentanza degli altri membri oggi con lui in udienza -, presenta alla Reggenza impegni ed auspici di un percorso già avviato. Dal punto sull'esame della nuova legge in materia di Informazione ed Editoria fino al raggiungimento di nuovi e più alti obiettivi, per dare risposte ad un settore che spesso soffre non solo della mancanza di fondi ma anche di riferimenti. Sbloccati due anni di contributi all'editoria, “settore piegato e offeso dalla pandemia” – ricorda Bongarrà – resta la questione della formazione con l'auspicio di poter organizzare entro fine anno una sessione di esame a San Marino. E poi difficoltà legate al sito web da costruire, ma soprattutto il problema inerente l'esercizio della professione nel Paese.

Servono dunque etica, regole, correttezza; “pena la rottura di quel patto di legittimità che porta a creare distorsioni di diritti ed anche economiche” - si è detto. Alla Reggenza l'appello all'ascolto, a prestare maggiore attenzione e a fare da guida.

Scrupoloso rispetto delle regole deontologiche richiamato dai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta già nel Loro discorso di insediamento, “ai fini di una corretta convivenza della comunità”. La Reggenza fa leva sulla responsabilità che deve muovere tutti coloro che sono preposti a questo settore e allo stesso modo auspica “persista la consapevolezza che il maggior presidio del ruolo dell'informazione – così come della sua libertà e autorevolezza – è insito nella professionalità, nel rigore e nell'equilibrio di quanti profondono impegno e passione in questo importante mestiere”.

Nel video l'intervista a Francesco Bongarrà, Presidente Autorità Garante per l'Informazione

