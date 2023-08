SOLIDARIETÀ L'avventura del Bagnino d'Italia: sulle spiagge della penisola per esportare la Romagna Siamo stati a Rimini per conoscere il progetto di Gabriele Pagliarani, partito per promuovere la sua terra. Nell'anno più difficile della Riviera.

Gabriele Pagliarani è uno dei bagnini più noti della Riviera, da 36 anni ininterrottamente al lavoro sulla spiaggia di Marina Centro. La stagione 2023, iniziata con una terribile sfida per la Romagna ha rappresentato la spinta per una nuova avventura: partire ogni settimana verso le altre spiagge della penisola per promuovere la propria terra e creare un sentimento di comunità e solidarietà tra gli stabilimenti italiani.

Marche, Abruzzo, Puglia, Liguria e Veneto sono tra i lidi già visitati dal Bagnino d’italia e raccontati in presa diretta sulle proprie pagine social. In ogni viaggio c’è uno scambio di idee con gli altri bagnini incontrati, che ricevono in dono anche una bottiglia di Rebola, vino che nasce da un consorzio di sedici cantine romagnole riunite.

Un’idea semplice ma che sta avendo successo e che, come spiega Pagliarani, proseguirà nei prossimi anni sempre con lo stesso obiettivo: tenere alto il nome della Riviera.

Nel servizio l'intervista a Gabriele Pagliarani, titolare dello stabilimento numero 26 di Marina Centro

