L'eclissi solare si trasforma in evento internazionale, Titano compreso

Anche San Marino ha puntato gli occhi verso il cielo per un’eclissi di Sole particolarmente suggestiva.

Anche San Marino ha puntato gli occhi verso il cielo per un’eclissi di Sole particolarmente suggestiva.

Sul Titano il fenomeno è stato parziale ed è iniziato intorno alle 19.29, con il momento più interessante verso le 20.20.

Le condizioni migliori, nelle zone più elevate e con una visuale libera verso ovest, in particolare a San Marino Città, Ventoso, Santa Mustìola e sulle alture di Fiorentino e Acquaviva.

Tantissimi cittadini si sono radunati, soprattutto nel centro, nei punti panoramici, muniti dei dispositivi di protezione.

"È la prima che provo a fotografare con la mia attrezzatura che uso tutti i giorni e in più ho aggiunto un filtro solare. Vediamo un po', è un'emozione unica comunque", dichiara un'appassionata.

"Spero di vederla, spero di vedere bene tutto il sole, tutto il momento della luna, solo che purtroppo non ho l'attrezzatura giusta, purtroppo ho solamente lo stretto necessario per non farmi male", le parole di un fotografo amatoriale.

"Questo è un vetro che usano i saldatori, quindi non si rischia, almeno l'ho sempre usato, la vista ancora ce l'ho, sono vecchio, ne ho viste tante di eclissi", spiega un uomo dal Cantone.

Il cielo così ha mantenuto le promesse. L’Europa ha assistito alla prima eclissi totale di Sole visibile dal continente dopo 27 anni, uno spettacolo che ha richiamato migliaia di curiosi, appassionati e ricercatori lungo la cosiddetta fascia della totalità.

Le immagini più suggestive arrivano dalla Russia artica, Groenlandia, Islanda e Spagna. Solo in queste aree è stato possibile assistere al cosiddetto “Sole nero”.

Il fenomeno ha trasformato l’eclissi in un grande evento internazionale. Migliaia di persone hanno raggiunto i luoghi interessati dalla totalità, mentre osservatori astronomici e agenzie spaziali hanno seguito l’evento per studiare l’atmosfera solare e i suoi effetti sulla Terra.











