"L'economia di Francesco", Monsignor Zuppi: "Utilizzare risorse pensando a chi verrà"

Il cardinale Matteo Maria Zuppi

Un futuro giusto e sostenibile che guardi ai giovani tramite una sana economia. È il tema centrale del 24° incontro di solidarietà organizzato da Carità senza Confini in collaborazione con la Giunta di Castello di Borgo Maggiore. Ospite il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. In apertura la lettera dei Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini e il messaggio di Papa Francesco: “Ogni sforzo per migliorare il pianeta – afferma il pontefice – richiede il cambiamento di stili di vita e modelli di consumo”. Focus anche sull'Ucraina con il vescovo di San Marino Montefeltro Andrea Turazzi che ha ricordato l'importante compito, affidato proprio da Papa Francesco al Cardinale Zuppi, per allentare le tensioni del conflitto.

"Perché non abbiamo imparato tanto dal covid o dalle guerre - afferma Zuppi - forse dovremmo metterci seriamente a cambiare". Ma per cambiare occorre rivedere l'economia globale che non deve essere fatta di solo business e speculazione, afferma Zuppi, ma deve mettere al centro il cuore e i giovani. Per questo, aggiunge, è fondamentale utilizzare al meglio ogni risorsa, come i fondi dal PNRR, pensando a chi ci sarà dopo.