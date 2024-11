EMILIA-ROMAGNA L'Emilia-Romagna al primo posto per l'utilizzo delle biblioteche online I prestiti aumentati dell'88%, anche grazie al progetto "readER"

È aumentato dell'88% l'utilizzo del servizio di biblioteche digitali in Emilia-Romagna, nel periodo 2019-2024. Gli utenti registrati sono 370mila, la regione è infatti tra le prime in Italia per prestiti online, con un boom delle transazioni digitali nelle biblioteche scolastiche con il progetto "readER": oltre 500 gli istituti collegati e più di 50mila gli studenti che ne usufruiscono, e presto sarà esteso agli Its e ai corsi di formazione professionale. Mauro Felicori, assessore regionale alla cultura, ha sottolineato che “le biblioteche non devono sentire l'offerta digitale come concorrente, ma come aggiuntiva e integrativa rispetto al sistema della pubblica lettura”.

Sono oltre 3,2 milioni le transazioni digitali registrate quest'anno (ottobre 2024). In precedenza l'utilizzo dei prestiti online era stato ampliato dalla pandemia, ma in Emilia-Romagna già prima i tassi di diffusione e uso erano piuttosto alti in rapporto ad altre regioni italiane, nel 2021 e 2022 si sono consolidati i traguardi raggiunti nel 2020, rafforzando l'offerta, specie nel settore scolastico. Il consumo delle biblioteche digitali è raddoppiato, grazie alla collaborazione tra le biblioteche civiche e scolastiche su tutto il territorio. La biblioteca civica di San Marino è inserita nello stesso circuito delle biblioteche dell'Emilia-Romagna. L'alto tasso dell'uso del digitale porta l'Emilia-Romagna e San Marino al primo posto nella classifica nazionale, insieme ad altre aree territoriali “forti” come il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta.

