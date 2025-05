TURISMO L'Emilia Romagna fa il pieno di turisti: spiagge prese d'assalto e oltre il 70% di occupazione negli alberghi I dati dei ponti di primavera fanno sorridere sia la Riviera che le città d'arte

“Un ottimo inizio, che fa ben sperare”: l'assessora al turismo dell'Emilia-Romagn Roberta Frisoni commenta così gli ottimi numeri dei ponti primaverili. Festeggia tutta la Regione: oltre 1.400 gli alberghi aperti per 120mila posti letto, altri 58mila nei campeggi e 85mila in alloggi privati, con tassi di occupazione delle camere del 50-60% nel fine settimana di Pasqua e oltre l’80% per il ponte del Primo Maggio. Numeri che fanno sorridere tutti, a partire da una riviera baciata dal sole, che ha visto le sue spiagge prese d’assalto dal 76% dei turisti nazionali e dal 24% di stranieri, provenienti da Germania, Svizzera e Francia, anche grazie ai nuovi voli in arrivo all’Aeroporto Fellini. Soddisfatte anche le Città d’Arte, con gli alberghi che, nello stesso periodo, hanno registrato un’occupazione delle camere mediamente superiore al 70%, mentre è andata ancora meglio nel settore extralberghiero, con numerosi alloggi in affitto breve sempre più richiesti dai viaggiatori. Il primo assaggio di stagione estiva, dunque, promette bene: “Siamo fiduciosi che questo buon inizio sia precursore di una stagione positiva per tutta l’Emilia-Romagna”- afferma Frisoni. Ad attirare i flussi turistici anche tanti eventi sportivi: “Un’Emilia-Romagna sempre più Sport Valley in cui si continua a investire fortemente - conclude Frisoni- e forte di un calendario prestigioso che sarà presentato il 1^ giugno in occasione della Festa nazionale dello Sport nel corso della Fiera del wellness di Rimini”.

