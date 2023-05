L'Emilia-Romagna si prepara al maltempo, martedì scuole chiuse a Ravenna e Faenza

Col passare delle ore, i principali modelli prospettano importanti piogge, continue e battenti, nelle giornate di martedì e mercoledì, concentrate sulle aree dell'Emilia-Romagna già flagellate ad inizio maggio; ma anche sul nord delle Marche. Anche per gli esperti è impossibile prevedere con esattezza la quantità d'acqua che potrà scendere; di certo, si tratterà di un evento particolarmente massiccio sulla fascia appenninica tra Modenese e Riminese, per 24 - 30 ore. Le carte più “pessimistiche” ipotizzano anche accumuli superiori ai 200 millimetri di pioggia in appena 24 ore. Con terreni e fiumi già saturi, facile ipotizzare allagamenti diffusi ed esondazioni. A peggiorare la situazione i forti venti da est e sudest - bora e scirocco - che non permetterebbero ai fiumi di defluire a mare.

“Prepararsi per tempo ad affrontare le criticità, assolutamente indispensabile la massima attenzione da parte di tutti", scrive il Comune di Ravenna in una nota. "Da subito istituzioni e cittadini devono mettere in campo tutte le misure e i comportamenti necessari a non farsi trovare impreparati". Intanto, per domani, il sindaco Michele De Pascale ha disposto la chiusura per "i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali". La decisione è scaturita durante la plenaria del Centro Operativo Comunale. Le chiusure, spiega una nota dell'Amministrazione ravennate, sono state definite "a livello precauzionale, anche per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale". Le criticità - puntualizza la nota - riguarderanno anche la costa e a tal proposito si informa che nel pomeriggio di oggi verranno chiusi tutti i passi a mare". Il Comune romagnolo, infine, invita i cittadini - come già fatto nelle scorse ore - "a evitare il più possibile gli spostamenti non necessari; a mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell'emergenza, cioè assolutamente entro la serata di oggi; prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi; a stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge; a non accedere agli argini e ai capanni; a non accedere ai sottopassi se allagati e, in caso di allagamenti, a non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti".

Scuole chiuse - così come servizi educativi, pre e doposcuola, attività sportive nelle palestre comunali - anche a Faenza, come comunica il sindaco Massimo Isola.