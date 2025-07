L'Emilia Romagna stanzia 800 mila euro per gli adolescenti. Tucci: "Preoccupazioni clima e conflitti in famiglia"

Maurizio Tucci, giornalista, autore e presidente dell'associazione "Laboratorio adolescenza"

Una generazione che ha vissuto lo scoppio di una pandemia, ha visto l'inizio di due guerre e vede progredire gli effetti della crisi climatica. Sono gli adolescenti tra gli 11 e i 19 anni, a cui l'Emilia Romagna ha destinato fondi per 800 mila euro per promuovere il loro benessere.

"In un'età dove la vita è tutta prospettata verso il futuro, avere delle incertezze così grandi proprio riguardo il futuro indubbiamente non aiuta i giovani", commenta Maurizio Tucci, giornalista, autore e presidente dell'associazione "Laboratorio adolescenza". "I medici osservano un aumento di situazioni depressive enorme e bisogna intervenire prima possibile prima che gli effetti si manifestino in maniera poi più grave se non addirittura tragica. Ci vuole però a mio avviso una grande sinergia tra le istituzioni, la scuola, la famiglia perché devono poi tutti cercare di andare in una stessa direzione, perché se ognuno ha la sua ricetta il rischio è che poi non funzioni nessuna delle tre", spiega Tucci.

L'obiettivo che la regione si pone è dare voce e spazio agli adolescenti.

Grazie al lavoro svolto con i ragazzi e le ragazze, Tucci è riuscito a comprenderli meglio di tanti adulti. "Contesto fortemente l'idea che siano così apatici, svogliati, disinteressati. Certamente hanno dei registri che non sono i nostri, però questa apatia io non la riscontro assolutamente. Gli adolescenti sono diversi non perché sono geneticamente mutati ma perché è mutato il contesto sociale che c'è attorno a loro, contesto sociale che abbiamo creato noi adulti, non lo hanno creato loro", sostiene.

Tra pochi giorni uscirà il rapporto annuale dell'osservatorio adolescenti, da Tucci qualche anticipazione.

"Gli adolescenti danno molta importanza alle tematiche legate al clima, mentre un altro tema che registriamo da qualche anno ed è in crescita è un aumento della conflittualità nella vita in famiglia specie per quanto riguarda le ragazze, quindi una difficoltà a trovare una sponda di dialogo con i genitori", conclude il presidente di Laboratorio adolescenza.