COVID-19 L'Emilia Romagna torna in zona bianca con altre sette Regioni Nonostante l'aumento dei casi di contagio, come a San Marino dove sono 263 i positivi attivi in territorio

Salgono a 263 i positivi attivi, 38 i casi in più; solo ieri eseguiti 311 tamponi, l'indice di positività era all'11,25%. Stabile da giorni la situazione ospedaliera, resta sempre un solo ricoverato, e nessuno in terapia intensiva per Covid. 28 le nuove guarigioni da ieri, 68 le quarantene attive.

In Italia, com'era prevedibile, l'indice di trasmissibilità Rt è a 0,83 rispetto allo 0,75 della scorsa settimana. In Umbria addirittura l'incidenza è quasi doppia rispetto alla media nazionale, 993 casi per 100mila abitanti, le Marche sono a 752. Nessuna Regione però supera, per questa settimana, la soglia di allerta del 10% per l'occupazione di malati Covid nelle terapie intensive. Otto Regioni tornano in zona bianca, tra cui l'Emilia Romagna, insieme a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D'Aosta.

E mentre si discute su quanto prorogare il Green pass, il Tar del Lazio ha stabilito che è “pienamente legittimo” lo stop allo stipendio e la sospensione dal servizio per chi non ha assolto l'obbligo vaccinale. Tra l'altro sono ancora 4 milioni e mezzo gli italiani senza alcuna dose, dai 5 anni in su. L'incremento è di oltre 53mila (53.127), ancora in calo le terapie intensive (527 totali, -18); 156 i decessi. In Emilia Romagna sono oltre 2.900 i nuovi casi (2.910), scendono sotto 60 le terapie intensive, e 12 sono i decessi. 181 i casi a Rimini.

Le tre sottovarianti di Omicron preoccupano comunque anche la Germania, il ministro della Salute ha detto di non essere contento della situazione, “leggo sempre che la variante Omicron è una variante leggera – sono state le sue parole – ma questo è falso o vero solo in parte. Ci sono 250 vittime al giorno in Germania, e in poche settimane i pazienti che moriranno saranno di più”.

Nel video l'intervento di Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di Sanità

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: