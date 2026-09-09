SOLIDARIETÀ L’emoteca per cani e gatti a San Marino: oltre 900 sacche consegnate in Italia A San Marino la raccolta di sangue e plasma per gli animali: donazioni senza sedazione, controlli gratuiti e ricerca di nuovi donatori

Lui non sa di essere un donatore di sangue. Sa solo che qui trova tante coccole e, alla fine, anche qualche premio. Ma quello che farà potrà diventare prezioso per un altro animale. A San Marino esiste un centro specializzato nella raccolta e nella gestione di sangue e plasma destinati a cani e gatti che ne hanno bisogno. Una richiesta che continua a crescere.

Ma come funziona, concretamente, una donazione? Quando arriva un nuovo candidato, la prima cosa da fare è verificare che sia in buona salute. Ogni animale viene sottoposto a visite, screening ed esami, che vengono ripetuti a ogni donazione per controllare sia lo stato di salute del donatore sia la qualità del sangue raccolto. Un dettaglio che forse non tutti si aspettano: non serve la sedazione. Viene coinvolto soltanto l’animale che accetta serenamente le manualità necessarie. Ogni donazione dura dieci minuti e nell'anno possono essere effettuate fino a quattro volte.

E qui arriva la domanda che potrebbe interessare molti proprietari: il mio cane o il mio gatto potrebbe diventare donatore? Per scoprirlo bisogna verificare che abbia le caratteristiche previste, oltre a valutare soprattutto come reagisce alla procedura. Per lui sono pochi minuti, qualche controllo, una donazione e tante coccole. Per un altro animale, però, può significare molto di più.

Nel video, l'intervista a Francesca Magnani, medico veterinario

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