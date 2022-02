KHORAKHANÉ L'epidemia silenziosa dei disturbi dell'alimentazione: dati e testimonianze Numeri in preoccupante aumento a San Marino

Accanto al covid c'è una epidemia silenziosa che colpisce 3 milioni di italiani. Quella dei disturbi alimentari. A Khorakhanè Elena Morigi, ora ostetrica all'Infermi di Rimini, offre la sua storia per un approfondimento sulla realtà complessa del disturbo dei comportamenti alimentari: in Italia in aumento del 30% a causa della pandemia. A San Marino i casi segnalati all'UOC Salute Mentale sono passati da 13 del 2020 a 43 nel 2021. In particolare le psicoterapie sul disturbo per l'alimentazione sono passate da 19 nel 2020 a 40 nel 2021. Serve prevenzione ed una presa in carico multidisciplinare. Favorire educazione e strumenti utili a riconoscere segnali dell'insorgenza. Non è un capriccio, ma la seconda causa di morte nel mondo adolescenziale. Ma da quel baratro si può uscire.

Nel video la testimonianza di Elena Morigi e l'intervista a Guglielmo Celli, psicoterapeuta UOC Salute Mentale Iss

Guarda la puntata integrale di Khorakhané

