CLIMA L'estate torna sui suoi passi, in arrivo un weekend caldo

Non è ancora finita la stagione del caldo. "L'estate tornerà presto sui suoi passi" spiega Carlo Migliore di 3bmeteo "grazie a una progressiva rimonta anticiclonica di matrice azzorriana che conquisterà non solo il Mediterraneo ma anche gran parte dell'Europa nord occidentale soprattutto il Regno Unito". Per via dell'anticiclone sub-tropicale sulla penisola, per il weekend, sono previste condizioni meteorologiche stabili e soleggiate, simili a quelle estive, anche se sono previsti isolati temporali pomeridiani soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino centrale per via delle infiltrazioni umide legate alla depressione iberica. Si prevedono temperature attorno 30/31°C al Nord, i 32/33°C al Centro e i 34/35°C al Sud e sulle Isole maggiori. Temperature calde che potrebbero persistere anche all'inizio della prossima settimana.

