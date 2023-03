"L'Europa a San Marino, San Marino in Europa": un mese di proiezioni al Concordia

A San Marino la prima edizione del festival cinematografico "L'Europa a San Marino, San Marino in Europa". Una rassegna cinematografica che si svolgerà tra il 24 marzo e il 27 aprile 2023. Il festival sarà inaugurato da un seminario il 24 marzo 2023, seguito da un mese di proiezioni cinematografiche organizzate di 19 Ambasciate di Stati membri dell'UE a San Marino. I film spaziano per stile e portata da commedie e film per bambini a film drammatici, thriller storici e documentari.

Un'opportunità per approfondire le relazioni culturali e esplorare l'impegno comune nei confronti dei valori europei, nel 40° anniversario della creazione di legami diplomatici. L'Ambasciatrice dell'Unione Europea a San Marino, Alexandra Valkenburg, ha commentato l'evento augurandosi che il seminario e il festival siano da stimolo per continuare a coltivare le relazioni culturali, utilizzando il cinema come mezzo per costruire ponti tra i paesi ed i popoli dell'UE e San Marino.