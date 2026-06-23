L'Europa soffoca per il caldo estremo: temperature oltre i 40 gradi

L’Europa soffoca sotto una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Dall’Italia alla Francia, dalla Spagna alla Germania, i termometri continuano a salire e l’Oms parla ormai di una vera emergenza sanitaria: negli ultimi quattro anni i dati ci parlano di circa 200mila decessi nel Continente causati dalle alte temperature

In Italia 15 le città da bollino rosso, che di giorno in giorno sono destinate ad aumentare, con temperature che nelle grandi aree urbane sfiorano e in alcuni casi superano i 40 gradi. A Parma oltre mille accessi ai pronto soccorso nel weekend.

In Spagna si registrano punte fino a 45 gradi tra Andalusia e Paesi Baschi, mentre la Germania si prepara a toccare i 40 gradi entro fine settimana. Particolarmente critica la situazione in Francia, dove l’ondata di afa ha già provocato decine di vittime: 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati senza vita all’interno dell’auto di famiglia. Circa 1800 scuole chiuse per proteggere studenti e personale.

In Italia il governo ha riattivato strumenti straordinari per consentire alle aziende di sospendere o ridurre le attività nelle ore più a rischio, con accesso in deroga alla cassa integrazione. Anche a San Marino è previsto un regolamento per la tutela dei lavoratori in caso di caldo estremo. La Csdl in un comunicato ricorda l'importanza del provvedimento e richiama l'attenzione sulla sua applicazione: pause di 5 minuti ogni ora sopra i 35 gradi, disponibilità di acqua fresca e aree ombreggiate e dispositivi di protezione contro lo stress termico.







