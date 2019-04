L'ex ministro dell'Economia Padoan a San Marino: "Non getti a mare gli sforzi compiuti"

Non gettate a mare gli sforzi compiuti negli ultimi anni. E' il consiglio che l'ex ministro dell'Economia Padoan ha voluto dare a San Marino, realtà da lui ben conosciuta. Quando era ministro dell'Economia e delle Finanze, nella scorsa legislatura, ha dovuto studiare molto da vicino la realtà sammarinese per gestire il periodo di transizione conseguente all'uscita dalla black list italiana, ma oggi Pier Carlo Padoan, giunto alla Stampa estera per presentare il suo libro, “Il sentiero stretto... e oltre”, pur rimanendo impegnato in politica, è stato infatti eletto come deputato per il Partito Democratico, può parlare di San Marino certo più liberamente e con meno filtri.





Nel video l'intervista a Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'Economia e deputato Pd