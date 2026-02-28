L’importanza del respiro: non solo ossigeno. Mike Maric spiega come allenarlo per ridurre stress, ansia e insonnia

Non è soltanto un atto automatico e involontario. Oggi il respiro viene considerato molto più di un semplice meccanismo di ossigenazione: rappresenta un indicatore fondamentale dello stato di salute e uno strumento concreto di prevenzione. In un’epoca segnata da stress cronico, iperstimolazione neurosensoriale e infiammazione cellulare diffusa, imparare a respirare in modo corretto può avere effetti profondi sul sistema nervoso, sull’equilibrio emotivo e sulla qualità del sonno. Ne abbiamo parlato con il dottor Mike Maric, medico specialista in Ortognatodonzia, docente all’Università di Pavia, dottore di ricerca, Campione Mondiale di Apnea e formatore olimpico CONI.

Dottore, perché il respiro è così importante per la nostra salute?

Ormai la visione del respiro non è più limitata a un atto, a un meccanismo automatico, incosciente e involontario di ossigenazione. È molto di più. Il respiro è, anzi, il primo indice di predicibilità della nostra salute, perchè va ben oltre la funzione respiratoria, in quanto ha effetti neuro e cardioprotettivi. Diventa quindi uno strumento non solo diagnostico e terapeutico, ma addirittura preventivo, utile per un potenziamento della nostra salute stessa.

Come si dovrebbe respirare correttamente nella vita di tutti i giorni?



Il primo punto è che tutti noi dovremmo respirare attraverso il naso. La funzione nasale è quella principale e fisiologica, se vogliamo anche obbligatoria. Il secondo punto riguarda la consapevolezza del respiro. Oggi non si parla più di stress acuto ma di stress cronico, e le persone tendono ad avere una respirazione cosiddetta “alta”, toracica. Noi nasciamo con una respirazione diaframmatica, ma purtroppo la perdiamo nell’arco del primo e del secondo picco pediatrico.

Questa ipofunzionalità diaframmatica ha un ruolo importante perché il diaframma, grazie al nervo frenico, lavora sull’attivazione del sistema parasimpatico vagale e quindi sull’induzione del rilassamento, inibendo il sistema simpatico. Se ricolleghiamo questo al concetto di salute, dobbiamo considerare che stiamo vivendo un’epoca in cui siamo iperstimolati dal punto di vista neurosensoriale e iperinfiammati dal punto di vista cellulare. Una respirazione più consapevole e più completa ha effetti benefici. Le indicazioni sono che possiamo allenare il nostro respiro, rallentando e diminuendo la frequenza respiratoria e aumentandone la profondità.

Perché è fondamentale respirare con il naso e non con la bocca?

La differenza è abissale. L’organo della ventilazione è il naso, l’organo della masticazione è la bocca. Fino a prova contraria non abbiamo mai visto nessuno masticare con il naso, ma vediamo tanti respirare con la bocca. Quando ho iniziato la scuola di specialità medica nel 1997, un mio professore lungimirante mi disse: “Tu che vai sotto in apnea e sai respirare, devi insegnare a respirare ai bambini”, perché c’erano i primi casi in Italia, nella clinica pediatrica di Pavia, di bambini respiratori orali. Oggi la situazione è decisamente esplosa. Tra bambini respiratori orali e adulti che soffrono di apnee ostruttive del sonno, il fenomeno è molto diffuso. Il naso ha funzioni fondamentali: riscalda l’aria, la umidifica, la pulisce, stimola la produzione di ossido nitrico e ha anche un effetto neuropsicogeno. Quando respiriamo con il naso possiamo percepire profumi e odori ma anche rilassarci, perché l’induzione è quella del rilassamento. Tutte funzioni che la bocca non ha.

Ci può insegnare un esercizio semplice che possiamo fare da subito per stare meglio nella quotidianità e riprendere consapevolezza del nostro respiro?

L’esercizio che consiglio più di tutti a fini salutogenici si chiama 3-6-5. È abbastanza noto ma rappresenta un ottimo indicatore di cosa fare. Il 3 sta per tre volte al giorno, il 6 per sei atti respiratori al minuto, il 5 per cinque minuti. Tre volte al giorno significa al mattino, dopo pranzo e alla sera. Sei atti respiratori al minuto vuol dire cinque secondi di inspirio e cinque secondi di espirio. Il 5 finale significa mantenere questo ritmo respiratorio per circa cinque minuti. Questo esercizio ha effetti benefici sulla gestione emotiva, sulla diminuzione dell’ansia, sulle problematiche di insonnia e aiuta a creare uno stato di omeostasi che fa molto bene al nostro corpo.









