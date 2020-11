L'importanza della rete internazionale. Sei nuovi ambasciatori si sono accreditati a San Marino

E' la solidarietà internazionale, negli scenari ridefiniti dalla pandemia, la strada più indicata per garantire una ripresa sostenibile. La riflessone di fondo accompagna l'intensa mattinata nel corso della quale sei nuovi ambasciatori hanno presentato le Lettere Credenziali ai Capitani Reggenti.





Con l'ambasciatore di Australia, Margaret Eileen Twomey, si è sottolineato come siano distanti solo sulla cartina geografica due paesi che dal 1995 hanno raggiunto traguardi e obiettivi comuni, sia in campo bilaterale che multilaterale, nei principali consessi internazionali. A Carmel Vassallo, Ambasciatore della Repubblica di Malta, il Segretario Beccari ha ricordato la collaborazione nell'ambito della formazione e le molteplici occasioni di incontro e confronto, sfociate nell'aprile 2017 con l'allora ministro degli Esteri ed oggi Presidente della Repubblica nella figura di oratore ufficiale alla cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti. Sottolineati, con l'Ambasciatore della Repubblica d'Estonia Paul Teesalu, il comune amore per la libertà, la difesa della democrazia e l'attaccamento alle rispettive radici e tradizioni, oltre all'intento di rafforzare la collaborazione nell'ambito di una maggiore integrazione europea. Consegnando ai Capitani Reggenti le proprie credenziali Lendita Haxhitasim ha portato a Palazzo l'orgoglio di una repubblica recente come quella del Kosovo, di cui San Marino deliberò il riconoscimento nel 2008, oltre all'auspicio di intensificare le relazioni tra i due Paesi anche alla luce della lotta alla pandemia da covid 19, che deve continuare a vedere una comunità internazionale solidale. Dell'enorme contributo in termini di contagi e perdite dell'India alla pandemia ha fatto cenno il segretario Beccari nell'accogliere Neena Malhotra, ambasciatore di un Stato con cui ci sono scambi di recente istituzione “ho colto con estremo piacere l'opportunità di portare il contributo di San Marino in occasione della giornata internazionale dello Yoga, istituita dalla nazione unite” ha detto il segretario Beccari. Il bilancio, infine, di 30 anni di collaborazione a livello bilaterale e multilaterale, con Jan Bjorklund, Ambasciatore di Svezia, paese con cui il legame si è ampliato e qualificato, anche nell'ambito dei rispettivi rapporti con l'Unione europea.