GIORNATA MONDIALE DEL PARKINSON L'importanza della rete sociale di sostegno: l'Associazione Parkinson San Marino dalla Reggenza Questa sera alle 20, al Teatro Nuovo di Dogana, lo spettacolo di beneficenza “Park-Rock'n'Roll”

Obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica sul Parkinson, morbo che registra una sempre maggiore incidenza nella popolazione anziana con ampie ricadute economiche, familiari, sociali. 150 pazienti in cura sul Titano, per i quali si rende imprescindibile - ricorda il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta – l'approccio multidisciplinare insieme all'aspetto riabilitativo.

L'Associazione Parkinson San Marino si occupa proprio della promozione dell'attività motoria, di stimolazione cognitiva, di socializzazione, tutti fattori importanti quanto la terapia farmacologica, “per far sì – spiega il presidente Luigi Di Paolo – che l'aggressività di questa malattia neurodegenerativa sia la più lenta possibile”. Un antidoto contro l'isolamento e la sedentarietà a cui spesso il Parkinson induce. Ed ecco che proprio in chiave socializzazione, questa sera al Nuovo di Dogana, di scena “Park-Rock'n'Roll”, spettacolo tributo ad Elvis Presley. Sul palco la band di Roberto Elvis. Partecipa alla serata, con testimoni ed esperti, la giornalista Carmen Lasorella. L'incasso sarà destinato a favore delle attività portate avanti dall'associazione.

Forte poi l'appello alle istituzioni per il riconoscimento del ruolo di Caregiver. Nelle parole dei Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, la spinta a rafforzare l'impegno per una più “stretta collaborazione tra strutture pubbliche e associazionismo”. “Il vostro sodalizio, nonostante la recente costituzione, - osservano i Capi di Stato ha ben presto saputo impegnarsi per sensibilizzare e coinvolgere la nostra popolazione, per creare una rete di sostegno di quanti sono affetti da questa patologia e delle loro famiglie, diventando per tutti loro un imprescindibile punto di riferimento (…) Nell'occasione di questo gradito incontro, desideriamo esprimere al Presidente e a tutti i membri dell'Associazione Parkinson San Marino la nostra gratitudine per il lavoro svolto e per quella tangibile testimonianza di vicinanza che rappresenta un motivo di speranza e di fiducia per affrontare il presente e il futuro”.

Nel video le interviste a Giorgio Crescentini, Presidente onorario Associazione Parkinson San Marino e Roberto Ciavatta, Segretario di Stato per la Sanità.

