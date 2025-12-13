L’influenza stagionale corre, boom di contagi in Europa e nel mondo

Cresscono i casi di influenza stagionale in molti Paesi, con un aumento significativo di sindromi respiratorie acute e un impatto crescente sui servizi sanitari. Secondo la sorveglianza epidemiologica, il virus influenzale A/H3N2 identificato come la variante “K”, è responsabile di gran parte dell’attuale aumento dei contagi in Europa, Nord America e Asia.

In Italia l’incremento dei casi sta già mettendo sotto pressione alcune strutture sanitarie e la curva epidemiologica continua a salire. I dati preliminari delle ultime settimane mostrano un aumento delle sindromi simil-influenzali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un’incidenza in costante crescita nelle fasce più vulnerabili come bambini piccoli e anziani. In altri Paesi europei, come Regno Unito e Irlanda, le autorità sanitarie hanno segnalato onde di contagi marcate, con ricoveri in crescita e misure di contenimento nei servizi sanitari come l’uso di mascherine nei reparti e restrizioni di visita per proteggere le fasce più fragili.

Gli esperti sottolineano che il vaccino antinfluenzale rimane lo strumento più efficace per ridurre la gravità dell’infezione e le complicanze, anche se l’efficacia può essere leggermente ridotta se il ceppo dominante non è perfettamente allineato con quello incluso nel vaccino stagionale. Con le feste natalizie alle porte, i medici invitano a non sottovalutare la situazione: igiene delle mani, copertura vaccinale e comportamento responsabile da parte di chi ha sintomi respiratori restano raccomandazioni chiave per gestire l’ondata influenzale in corso.









