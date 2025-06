"L'Intelligenza Artificiale per una formazione personalizzata"

L'intervista al Presidente di Skilla Franco Amicucci

Pubblicato da “Mondadori Università” il manuale “Tecnologie per la formazione aziendale” curato da Franco Amicucci, Paolo Ferri, Fabrizio Maimone e Francesca Scenini. Abbiamo sentito uno degli autori che ci parla anche dell'impatto, in questo ambito, dell'Intelligenza Artificiale.

“E' un manuale – spiega l'autore e Presidente di Skilla Franco Amicucci – sia per gli studenti universitari, in particolare per le facoltà di Scienza della Formazione e dell'Educazione, sia per i formatori aziendali e più in generale per chi vuole comprendere come sta evolvendo la formazione, perché in un mondo che cambia così velocemente e radicalmente, entriamo nell'epoca dell'apprendimento continuo per tutta la vita. Per le generazioni più adulte è un percorso nuovo di alfabetizzazione, mentre per i più giovani è fondamentale l'uso consapevole e critico dello strumento digitale. Da sempre l'apprendimento evolve con le tecnologie: la scrittura, la stampa, i mass media. Oggi abbiamo l'intelligenza artificiale e siamo agli inizi di una rivoluzione che impatta profondamente. L'intelligenza artificiale può infatti adattare l'apprendimento al singolo studente o al singolo adulto, per individuare il suo stile e i suoi bisogni. E quindi come attualmente ci manda la pubblicità, ci deve inviare apprendimento, per quello che serve, quando serve. Quindi deve essere un fratello positivo che aiuta e non invadente”.