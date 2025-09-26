L'Isola che non c'è: consegnate le targhe a chi ha contributo al successo dell'evento

Successo per “L'isola che non c'è”: evento che, a inizio settembre, ha riunito grandi e piccoli, per sensibilizzare sul tema dei tumori infantili tramite l'approfondimento scientifico, il gioco e la musica (al parco Ausa il concerto di Edoardo Bennato).

Raccolti 39mila euro, spiega la Segreteria al Turismo, che ha organizzato la manifestazione con il patrocinio del Governo. A questi vanno aggiunti 15mila euro da destinare alla famiglia del piccolo Samuele che sta affrontando un periodo di cure. “San Marino ha voglia di esserci” quando bisogna aiutare il prossimo, ha sottolineato il segretario, Federico Pedini Amati. "La famiglia di Samuele - prosegue - ringrazia tutte le persone che, a vario titolo, hanno fatto la propria parte".

Tante le imprese, associazioni, organizzazioni che hanno aiutato a raccogliere fondi e a rendere possibile l'evento. A loro va il ringraziamento speciale delle istituzioni, con la consegna delle targhe, per ricordare un momento di pura emozione. Con l'occasione, lanciato un nuovo evento: il 17 ottobre, al Kursaal, un convegno con ricercatori, medici e responsabili di centri per trapianti della regione Emilia-Romagna.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato Turismo), Andrea Nardoni (presidente associazione Oceano Blu) e Jader Tosi (associazione InSiamo)



