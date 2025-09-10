BILANCIO "L'Isola che non c'è": vince la solidarietà, raccolti oltre 14mila euro per il piccolo Samuele Oltre 6mila persone alla giornata dedicata ai bambini e alle famiglie

Bilancio molto positivo per "L'isola che non c'è": oltre 6mila le persone presenti alla giornata dedicata ai bambini e alle famiglie, su iniziativa della Segreteria di Stato per il Turismo e grazie al contributo di 120 sponsor e all'impegno delle associazioni di volontariato. Giochi e animazione alternati a momenti di riflessione, musica con il concerto di Edoardo Bennato e tanto divertimento. Ma protagonista assoluta è stata la solidarietà. Alla famiglia di Samuele, il bimbo che sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, andranno complessivamente 14368 euro, cifra ricavata dalla raccolta diretta durante la serata e dalla beneficenza di aziende e privati. Un'altra parte dei fondi raccolti saranno inoltre destinati alle associazioni InSiamo, Oceano Blu, Hope4you.

I sammarinesi, dunque, hanno dimostrato ancora una volta vicinanza e generosità verso chi vive situazioni di malattia e difficoltà. Inoltre le associazioni benefiche coinvolte hanno potuto raccogliere direttamente, nell’occasione, presso gli stand allestiti, fondi destinati alle loro attività. Dalla Segreteria di Stato al Turismo, il plauso e un sentito ringraziamento a tutte le numerose aziende, i privati, gli enti e le associazioni che a vario titolo hanno contribuito per la buona riuscita complessiva dell’evento.

