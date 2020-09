DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI “L'isola di San Marino”, una produzione Rai racconta la Repubblica del Titano Il documentario di Luigi Maria Perotti in onda in prima visione domenica 4 ottobre alle 22.10 su Rai5

Un'isola di libertà che ha affascinato personaggi come Napoleone Bonaparte, che avrebbe voluto estendere i territori della piccola repubblica fino al mare, o come il presidente americano Abramo Lincoln, che la definì uno degli Stati più onorati di tutta la storia. La Repubblica di San Marino lasciata, dallo stesso Santo fondatore, libera “ab utroque homine”, dall'uno e dall'altro, quindi dal papa e dall'imperatore, è protagonista del documentario di Luigi Maria Perotti “L’isola di San Marino”, in onda in prima visione domenica 4 ottobre alle 22.10 su Rai5. Il documentario è la 24esima puntata del programma "Di là dal fiume e tra gli alberi", una coproduzione Rai5 e Rai 3. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Racconta i luoghi attraverso la voce e le suggestioni delle persone che vivono quei territori, con storie, aneddoti e scorci di vita vissuta. Protagonisti il proprietario del Museo delle Cere Giovanni Stefanelli, la prima donna Capitano Reggente Maria Lea Pedini, lo storico Verter Casali, il presidente della Federazione Balestrieri Sammarinese Stefano Ugolini con i balestrieri Roberto Ridolfi, Paolo Rossini ed Emanuele Mularoni che per l’occasione si sono sfidati in un torneo che ha definito il campione della Repubblica, il giornalista con la passione per la musica Lorenzo Giardi, il segretario Pdcs Gian Carlo Venturini, Massimiliano Marchetti dell’Associazione Trenino Biancoazzurro, il regista Philippe Macina, la cantante Valentina Monetta con il suo record di partecipazione per ben 4 volte all’Eurovision Song Contest, i musicisti Nicola Della Valle e Paolo Macina della band Miodio, l’alpinista Antonio Pazzaglia, primo sammarinese ad aver raggiunto l’Everest, il Barone Guglielmo Ventimiglia di Monteforte e sua moglie Ilaria Chiara Colombo, il falconiere Danile D’Antonio, il commissario tecnico della Nazionale Franco Varrella, il calciatore della nazionale Mirko Palazzi, la guida escursionistica Andrea Severi, i giornalisti sportivi di San Marino Rtv Elia Gorini, Palmiro Faetanini e Piero Arcide e l’ex calciatore Davide Gualtieri autore del gol che per anni ha resistito nel Guinness dei Primati come il più veloce della storia.

Interviste e racconti che delineeranno i contorni di un'isola circondata da dolci colline di Romagna e Marche, dalle quali il monte Titano appare, per dirla con Giovanni Pascoli, come una “azzurra vision”.



