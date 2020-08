L’Iss ha acquistato defibrillatori ed ecografi di ultima generazione

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha acquistato due ecografi e 11 defibrillatori per una spesa totale di 158mila euro.

"Si tratta - rende noto l'Iss in una nota - di veri e propri investimenti per la salute della cittadinanza che in particolare consentono di dotare la UOC di Ostetricia e Ginecologia e gli ambulatori del Territorio di strumentazione all’avanguardia che andrà in parte a sostituire quella già presente e al tempo stesso consentirà di potenziare i servizi offerti".

I nuovi ecografi, infatti, sono di alta fascia e dotati di una programma di ultima generazione per la diagnostica fetale. Gli strumenti permettono anche di suddividere il percorso delle donne in gravidanza, in modo da poter dedicare un ambulatorio alle donne positive al Covid-19, per limitare e annullare il rischio di infezione in caso di ritorno dell’epidemia.

I nuovi defibrillatori, invece, saranno posizionati negli undici ambulatori del centri per la salute e andranno a sostituire quelle presenti. "Si tratta di apparecchiature semiautomatiche della stessa tipologia di quelle già presente in Ospedale e nelle centraline Totem sul territorio e fondamentali per intervenire in caso di arresto cardiaco" fanno sapere dall'ISS.