SALUTE L’ISS introduce il nuovo servizio di promemoria via SMS ed e-mail per appuntamenti e visite

L’ISS introduce il nuovo servizio di promemoria via SMS ed e-mail per appuntamenti e visite.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’introduzione del nuovo servizio di promemoria appuntamenti via SMS ed e-mail, una soluzione per ricordare agli assistiti le date e gli orari delle visite e degli esami. Il nuovo sistema sarà inizialmente dedicato ai promemoria appuntamenti, ma in futuro sarà esteso a tutte le notifiche tra ISS e assistiti.

Sono inoltre sul fascicolo sanitario elettronico sono state implementate sezioni per abilitare e disabilitare i canali di notifica, per consultare le prescrizioni mediche e per seguire lo stato delle richieste di prestazioni fuori territorio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: