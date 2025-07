L'ISS lancia il progetto Cardio 40, screening cardiologici per i quarantenni del 2025 Il Cup contatterà i cittadini dai primi di agosto, per prevenire i rischi cardiovascolari esami e terapie personalizzate

Prevenire è meglio che curare. Pur trattandosi di un vecchio detto, ha in sé una verità. Per questo l'Istituto per la Sicurezza Sociale ha dato il via al progetto “Cardio 40”: screening cardiologici rivolti a chi compie 40 anni nel 2025, realizzati dalle unità di cardiologia e cure primarie.

Un terzo dei decessi sono riconducibili a malattie cardiovascolari, dovute a fattori di rischio come fumo, ipertensione, diabete e dislipidemia.

"Prima si inizia questo percorso di prevenzione e meglio è per tutti", afferma Claudio Vagnini, direttore generale dell'ISS. "Noi sappiamo che la realtà epidemiologica prevede che ci siano dei problemi molto seri per quanto riguarda la popolazione maschile superata una certa età, che non è un'età anziana, è un'età anche molto giovanile, anche i 35 e 40 anni iniziano a diventare un'età a rischio".

Il Cup contatterà i cittadini dai primi di agosto, i quarantenni faranno gli esami di laboratorio nel proprio Centro sanitario, dovranno compilare una scheda per raccogliere i dati e in seguito faranno una visita con il proprio medico di base valutare i risultati e definire un percorso da seguire insieme al cardiologo.

"Lo screening Cardio 40 è l'applicazione pratica di quella che è un'attività proattiva e preventiva sulla popolazione riguardo il rischio cardiovascolare", sostiene Pierluigi Arcangeli, direttore dell'UOC di Cure primarie, "L'importanza di questo screening deve essere colto da parte della popolazione, perché consente un calcolo del rischio di malattie cardiovascolari che è in grado veramente di cambiare la vita".

Lo screening darà una stima del rischio di malattie cardiovascolari a 10 anni, classificando i pazienti in diverse categorie: basso, moderato, alto e molto alto. Cardio 40 sarà importante anche per la medicina di genere, i rischi cardiovascolari tra uomo e donna sono diversi e spesso sottovalutato per il genere femminile.

"Le donne sono una categoria in cui i fattori di rischio sono spesso sottostimati", conferma Roberto Bini, direttore dell'UOC di Cardiologia. "C'è una certa inconsapevolezza delle donne per il proprio profilo di rischio cardiovascolare soprattutto nella fase che precede l'avvio della menopausa, quindi l'età dei 40 anni è un'età ottimale per affrontare il problema e diventare consapevoli dei fattori di rischio cardiovascolari e di mettere in atto tutte le misure, in primis dello stile di vita, ed eventualmente farmacologiche se necessarie per la sua riduzione".

