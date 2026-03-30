L'ISS lancia l'indagine per misurare la qualità dei servizi

Al via da aprile, è il nuovo sistema di rilevazione della qualità percepita dai cittadini. Un questionario per ascoltare chi usa i servizi per poi migliorarli in modo concreto e misurabile. Fruibile su più piattaforme: totem già installati e QRCode affissi in Ospedale, tramite smartphone o tablet, fino al sito web dell'Istituto. Attenzione particolare agli aspetti della qualità su tre ambiti: degenza, ambulatori, uffici amministrativi.

“Un modo funzionale – dice il Direttore Generale ISS, Claudio Vagnini - per vedere come i servizi vengono percepiti dalla popolazione: se gli ambulatori funzionano in maniera adeguata, se c'è rispetto della privacy, se c'è una capacità di accoglienza importante, se le cose vengono spiegate adeguatamente. Un po' di tutto …, per vedere come i cittadini reagiscono al fatto di valutare direttamente quelle che sono le cose che mettiamo a loro disposizione. E' importante che i servizi pubblici si mettano in qualche maniera in discussione e abbiano un quadro di quello che succede attraverso la voce dei concittadini”.

Dal Segretario alla Sanità, Marco Gatti, l'importanza del dialogo con l'utenza per capirne i bisogni reali. Accanto alla valutazione, sarà infatti possibile esprimere anche suggerimenti e proposte per un quadro quanto più completo, dal quale orientare scelte organizzative e assistenziali. “Abbiamo lavorato sulla scheda di valutazione anche dei medici, dei sanitari e dei sociosanitari – osserva Gatti - chiaramente bisogna incrociarle con quella che è la percezione delle persone. L'insieme dei dati che noi raccoglieremo ci permetterà di analizzare al meglio quelle che sono le efficienze del nostro Istituto Sicurezza Sociale e anche quelle che sono le inefficienze per poi continuare a migliorarci, l'obiettivo è questo”.

Questionari sulla qualità che corrono dunque in parallelo alla valutazione dei dirigenti medici e del personale sanitario, socio-sanitario e tecnico-specialistico che discende dal decreto delegato n.1 di gennaio scorso e successivo regolamento. “Da una parte – spiega ancora il Direttore Amministrativo ISS, Manuel Canti - abbiamo l'esigenza di monitorare quella che è la percezione della qualità dei servizi che vengono resi dalle varie strutture e sotto strutture dell'ISS. Dall'altra, c'è quella di impostare un meccanismo che consenta di effettuare una valutazione del personale medico e del personale sanitario e sociosanitario. Sono effettivamente due percorsi che sono coerenti fra loro e perseguono ambedue il medesimo obiettivo che è quello di migliorare la qualità dei servizi resi”.

Nel video, le interviste al Direttore Generale ISS, Claudio Vagnini; al Segretario alla Sanità, Marco Gatti e al Direttore Amministrativo ISS, Manuel Canti







