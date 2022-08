L'ISS potrà assumere medici specializzandi, Ciavatta: “Aumenta la nostra competitività”. Bevere: “Nuovo tassello in chiave attrattività”

Sentiamo Francesco Bevere

Specializzandi iscritti almeno al terzo anno: tramite accordo con le Università, potranno prestare la propria attività anche nelle strutture dell'ISS; saranno retribuiti, maturando il conseguimento delle attività formative, teoriche e assistenziali previste dal ciclo di specializzazione. Una possibilità, che per il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, rappresenta “un'ulteriore evoluzione delle riforme sull'assistenza sanitaria, aumentando il livello di competitività della sanità”. Per il Direttore Generale, Francesco Bevere un altro passo anche in chiave di “attrattività” dell'ISS e del Paese stesso.

Nel video, l'intervista al Direttore Generale dell'ISS, Francesco Bevere