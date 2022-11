L'Iss riceve donazioni da SUMS e Rotary Club: la solidarietà privata a favore della sanità pubblica

Rafforzare il senso di comunità attraverso pratiche solidali a beneficio della salute pubblica. Questo l'intento che ha mosso la SUMS, Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, ad una nuova donazione all'Iss che ha consentito il ripristino e la manutenzione straordinaria di due elettrocardiografi destinati ai Centri per la Salute e che permetteranno la trasmissione degli elettrocardiogrammi effettuati dai medici di Medicina Generale negli ambulatori sul territorio o durante le visite nelle abitazioni degli assistiti, direttamente alla Cardiologia. “Grazie alla donazione della SUMS, - sottolinea l'Iss - viene quindi potenziata l’assistenza nei Centri per la Salute nell’ottica di un progetto più ampio e complessivo che la Direzione Generale sta predisponendo per garantire sempre di più una fattiva integrazione tra l’attività ospedaliera e l’assistenza medico-clinica territoriale”.

Grande attenzione al settore sanitario anche da parte del Rotary Club che ha donato alla Pediatria Iss un contributo per l'acquisto di bilance, statimetri, test e quelli che apparentemente sono dei giocattoli, - spiegano - ma che in realtà sono strumenti essenziali per una valutazione del neurosviluppo dei bambini. Iniziativa di particolare rilevanza proprio perché “ha consentito di avviare un progetto unico relativo all’implementazione delle attività pediatriche a sostegno della genitorialità e rivolte principalmente allo sviluppo evolutivo dei bambini, vista la portata della prematurità, delle disabilità e delle malattie rare”. Presente anche il Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta che ha rivolto al Rotary un ringraziamento ufficiale per l'importante gesto di solidarietà.

