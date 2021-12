SANITÀ L'Iss sui prodotti "non farmaci": "Le sostanze del gruppo cannabis sono vietate per legge" La direzione sanitaria ribadisce di non aver mai autorizzato l'utilizzo di tali prodotti

L'Iss sui prodotti "non farmaci": "Le sostanze del gruppo cannabis sono vietate per legge".

Le sostanze appartenenti al gruppo cannabis sono vietate dalla legge. Lo ribadisce l'Istituto per la sicurezza sociale, in seguito a ripetuti articoli in merito all'uso di prodotti “non farmaci” a base di cannabis, all'interno delle strutture sanitarie dell'Iss. La direzione sanitaria puntualizza di non aver mai autorizzato l'utilizzo di tali prodotti ma, come sempre fatto, continuerà a garantire la salute e le cure dei propri assistiti, anche attraverso la somministrazione di prodotti farmaceutici contenenti il principio attivo della cannabis, purché presenti nell'elenco del prontuario farmaceutico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: