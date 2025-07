L'Istituto per la Sicurezza Sociale ringrazia i volontari del Centro sociale di Dogana

Una volta a settimana fanno viaggiare nel mondo gli anziani che si trovano al Casale la Fiorina. Sono i Lettori con la valigia, volontari del Centro sociale di Dogana, che dal 2022 offrono momenti di lettura agli ospiti della casa di riposo. Occasioni di socializzazione e stimoli culturali per persone che hanno una mobilità ridotta e faticano ad uscire dalle mura del centro per anziani. L'Istituto per la Sicurezza Sociale ha voluto ringraziare i volontari con una cerimonia, a cui hanno partecipato anche gli ospiti della struttura di Fiorina. Il Comitato esecutivo dell'Iss ha elogiato l'iniziativa, sottolineando come sia un esempio virtuoso di generosità tra generazioni e arricchisca la vita degli anziani. I Lettori con la Valigia sono impegnati in numerose attività e coinvolgono tutte le fasce d'età, a partire dall'infanzia.