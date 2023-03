L'Istituto Reggenziale è online, nuovo sito e presenza sui social

Un portale rinnovato, dinamico grazie a video e foto, sincronizzato ai canali social - twitter, facebook, instagram e youtube - per dare visibilità e portare conoscenza sull'Istituto Reggenziale ad un pubblico più vasto. Voluto a questo scopo proprio dai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta già da inizio semestre e implementato (con partner tecnologico AC&D Solutions) dall'arrivo di Valentina Garavini, in forza alla Segreteria Istituzionale quale esperta in comunicazione. È proprio lei a spiegarne funzioni e sezioni, in un work-in-progress che, accanto all'attività di questo semestre, vedrà mano a mano inserire quella dei Capi di Stato del passato.

“Obiettivo è far conoscere una realtà peculiare come l'Istituto Reggenziale – spiega la Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, Giovanna Crescentini – che è sicuramente l'Istituto più importante, che dà maggiore connotazione ai nostri assetti istituzionali, alla nostra identità statuale, alle nostre peculiarità di Stato millenario. Speriamo di veicolare, oltre ai simboli, oltre alle immagini, anche un ben messaggio delle nostre istituzioni e del nostro essere Repubblica”.

Forte la sinergia tra Segreteria Istituzionale e Cerimoniale, dando visibilità, accanto alle funzioni istituzionali della Reggenza, al Protocollo di Stato: le cerimonie, le udienze e i messaggi, l'accreditamento diplomatico, le visite ufficiali e quelle di Stato. “Tutti aspetti molto importanti per la nostra vita istituzionale – rileva il Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti – sono molto contenta che possano essere disponibili ad un pubblico quanto più vasto e soprattutto che possano essere visti dai giovani. Nelle cerimonie, nei protocolli, si riflettono le nostre tradizioni, la nostra storia, che non devono essere dimenticate”.

Di impatto visivo la gallery in un viaggio fotografico curato da Paolo Crocenzi attraverso i luoghi reggenziali – da Palazzo Valloni (la Sala del Trono) a Palazzo Pubblico – e attraverso i simboli.

Sono quelli più alti e iconici: le chiavi, il collare. E proprio Paolo Crocenzi ne ha donato una riproduzione ai Capi di Stato, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta durante l'udienza concessa. Lo introduce il Segretario agli Interni Elena Tonnini che ne ripercorre carriera e sensibilità artistica: “con la fotografia – dice – divulga la storia delle istituzioni”. A fine mandato, la Reggenza ricorda l'attenzione che ha voluto dedicare “ai valori e ai simboli della nostra identità statuale, fondamenta della nostra Comunità – dice – definendo i nuovi canali di comunicazioni come strategici per veicolare tali valori e simboli, soprattutto ai giovani chiamati a rispettarli e tramandarli”.

Nel video, l'intervista alla Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, Giovanna Crescentini e al Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti