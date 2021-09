EMERGENZA SANITARIA L'Italia supera le 130.000 vittime per Covid da inizio pandemia Censimento Istat: nel territorio romagnolo emerge un "eccesso di mortalità significativo" nel 2020

A San Marino cala il numero totale di positivi, mentre l'Italia taglia il tragico traguardo delle 130mila vittime per Covid. Si abbassa il numero dei positivi attivi a San Marino, sono 54, 11 i nuovi positivi da ieri, 15 le guarigioni. 51 le persone che si curano a domicilio, una in Italia, mentre scendono a 3 i ricoveri, 1 in intensiva.

In Italia superato il totale delle 130mila vittime per Covid da inizio pandemia (130.027), con le 72 odierne. Il tasso di positività è basso, all'1,3%, grazie anche ai quasi 319mila tamponi eseguiti. Poco più di 4.000 l'incremento odierno (4.021), tutti in discesa gli indicatori ospedalieri (-9 terapie intensive, -35 ricoveri ordinari). Secondo i dati del censimento permanente Istat, nel 2020 nel territorio romagnolo, Forlì-Cesena e Rimini, nell'anno della pandemia emerge un eccesso di mortalità significativo, rispetto alla media dei decessi nel quinquennio 2015-2019, pari al 19,4%. Sono 314 i nuovi positivi, incidenza dello 0,9%; 2 i decessi, di cui uno nel riminese, dove sono 25 i casi in più (13 sintomatici). -2 terapie intensive, +8 ricoveri ordinari.

E mentre il Brasile annuncia entro la fine del 2022 uno spray nasale contro il coronavirus, in fase di sviluppo presso l'università di San Paolo, col presidente Bolsonaro che conferma di non essersi ancora vaccinato, i dati del ministero della Sanità in Israele evidenziano come il 65% di tutti i casi gravi nel Paese riguardi il 17% di popolazione non ancora vaccinata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: