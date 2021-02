SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE L'Odissea e il mare: Ulisse raccontato agli studenti dal dg Carlo Romeo

Il mare protagonista delle pagine di Omero al centro della lezione tenuta dal Direttore Generale di Rtv Carlo Romeo, questa mattina al Liceo Classico di San Marino. Al centro dell'incontro sono state le molte chiavi di lettura dell'Odissea: la figura di Ulisse - l'unico eroe omerico che mette al centro l'intelligenza e non la forza - e poi il suo navigare per un Mediterraneo che è favola e realtà insieme.

[Banner_Google_ADS]



La geografia dell'opera si racconta fra mito e realtà, lasciando intravedere, oltre il Ciclope, il profilo notturno dell'Etna, oppure le precise istruzioni che Omero fornisce ai marinai, nel XII libro, per evitare i gorghi di Scilla. L'attualità dell'Odissea, non solo come grande monumento al mare, ma anche testimonianza del ricordo, del ritorno, del coraggio di un eroe, che resta il testimone migliore di ciò che è l'uomo.



I più letti della settimana: