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L'omaggio a Don Peppino: Serravalle lo ricorda nel giorno della sua nascita

Un'occasione per ricordare il particolare rapporto privilegiato con i francescani, ma anche due episodi importanti nella vita di Don Peppino e dell’intera Repubblica di San Marino: le due visite di Papa Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI

15 lug 2026

Il compleanno di Don Peppino, celebre sacerdote che contribuì a far crescere la comuinità cattolica sammarinese, portandola fino a La Verna, è stata l'occasione per celebrarlo con la serata “Don Peppino Day”, sotto i portici della scuola media di Serravalle. Inaugurata anche la mostra fotografica “DON PEPPINO, UN SACERDOTE TRA LA GENTE”, a cura del Centro sociale Sant'Andrea, che ripercorre con istantanee la vita di Monsignor Innocentini e fa emergere l'apporto fondamentale che negli oltre 70 anni passati a Serravalle, ha restituito al tessuto sociale. Si è tenuto anche un incontro pubblico per ricostruire il percorso sacerdotale di Don Peppino, attraverso testimonianze in presenza, tra cui Don Stefano Vendemini, e con messaggi di chi lo ha conosciuto.

Un'occasione per ricordare il particolare rapporto privilegiato con i francescani, ma anche due episodi importanti nella vita di Don Peppino e dell’intera Repubblica di San Marino: le due visite di Papa Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Tutto a poche settimane dall'arrivo di Papa Leone sul Titano.





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