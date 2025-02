LUTTO L'omaggio a Paolo Mularoni: "Trasformò le sfide in opportunità. Mancherà a tutti" Il Congresso e Anis ricordano la lungimiranza ed il contributo a rafforzare il prestigio internazionale di San Marino del Presidente di Ceramica Faetano e Del Conca Usa

Il Congresso e Anis ricordano la lungimiranza ed il contributo a rafforzare il prestigio internazionale di San Marino del Presidente di Ceramica Faetano. Un vuoto immenso per la sua famiglia, un' eredità importante nel mondo della ceramica e dell'industria sammarinese. Paolo Mularoni, Presidente di Ceramica Faetano e Del Conca USA, è morto improvvisamente ieri, a soli 45 anni, mentre si trovava nella sua abitazione.

Ne ricorda lo spessore professionale ed umano il Congresso di Stato, che in una nota sottolinea come “la sua capacità di interpretare le sfide del mercato e la dedizione incrollabile verso l'eccellenza, abbiano tracciato un percorso esemplare, destinato a ispirare le generazioni future imprenditoriali”.

Appena pochi mesi fa, nel novembre dello scorso anno, Paolo Mularoni aveva firmato l’accordo per la partecipazione di Ceramica Faetano a Expo 2025 Osaka, confermando il ruolo di partner strategico per il padiglione di San Marino. Grazie alla sua visione, il Gruppo Del Conca rafforzò la sua presenza internazionale, portando innovazione e design sui più importanti palcoscenici mondiali in un settore, quello della ceramica, in una crisi profonda che non risparmiò il gruppo sammarinese.

“Un imprenditore la cui eredità - prosegue il Congresso di Stato - rimarrà per sempre una fonte inesauribile di ispirazione per ogni operatore del nostro Paese”.

Paolo aveva ereditato la guida dell’azienda dal padre Enzo Donald Mularoni, scomparso a 64 anni nel 2016: "insieme alla madre ed ai fratelli- scrive Anis- ha proseguito con determinazione e successo il progetto di crescita del Gruppo del Conca, una delle realtà più importanti del nostro tessuto economico e che- concludono gli industriali - ha portato nel mondo il nome di San Marino- mancherà a tutti".

