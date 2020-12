4 DICEMBRE L'omaggio del Titano a Santa Barbara

L'omaggio del Titano a Santa Barbara.

Con una cerimonia ridotta nelle presenze, in pieno rispetto della normativa anti-Covid, la Repubblica celebra, come ogni 4 dicembre, la ricorrenza di Santa Barbara in una mattinata caratterizzata da freddo e forte vento. Cerimonia avviata dall'alza bandiera, poi scandita dalle 26 salve di cannone sparate dagli uomini della compagnia di artiglieria della Guardia di Rocca dal Piano dei Mortai.

Presenti i Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini accompagnati dal Segretario di Stato per la Giustizia, Massimo Andrea Ugolini e accolti dai vertici delle Milizie. Un breve saluto, quindi l’ingresso - all’interno della Prima Torre - nella cripta dedicata alla Santa patrona degli artiglieri, dei marinai, dei genieri e dei vigili del fuoco.



