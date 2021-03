L'onda della solidarietà a favore del Centro del Riuso

Nel servizio l'intervista a Alessandro Barducci

25 bancali di materiale per giardinaggio e agricoltura - dai teli per protezione delle piante da giardino e da frutta fino a grembiuli da lavoro - dono dell'imprenditore John Marino Berti e della Ecl International di Dogana a sostegno dell'azione umanitaria e di recupero del Centro “5R ama il riuso”: “Abbiamo ricevuto questa donazione – dice Alessandro Barducci – che noi mettiamo a disposizione dei cittadini a offerta libera. È un gesto di solidarietà da parte John Berti, che ringraziamo, - prosegue Barducci - per il supporto e per un gesto solidale che per noi è una boccata d'aria”.









Solidarietà, che in qualche modo si moltiplica: il materiale è a disposizione di chi ne faccia richiesta al centro del Riuso di Murata, basta una offerta, e tutto il ricavato andrà a favore dei progetti della Fondazione “C'entro Anch'io”, che già da tempo il Centro 5R sostiene: “La Fondazione C'entro Anch'io ha all'attivo un fantastico progetto che si chiama 'Le Chiavi di Casa' – spiega Alessandro Barducci - per garantire un futuro ai ragazzi con disabilità, quando i loro genitori non ci saranno più e noi destiniamo una parte del ricavato a sostegno di questo progetto. Questa partnership ci permette di coniugare una attenzione ambientale, per evitare lo smaltimento di oggetti che sono invece ancora in buono stato, con una dimensione sociale, con un progetto di inclusione per i ragazzi con disabilità”.

Nel servizio l'intervista a Alessandro Barducci