GUERRA IN UCRAINA L'Ong italiana Cesvi a Bucha per collaborare alla ricostruzione della città "Siamo stati chiamati dalle istituzioni - sottolinea Roberto Vignola, vice direttore generale Cesvi - per far fronte a questa emergenza umanitaria che ha sconvolto, e letteralmente devastato, questa città".

È diventata simbolo di una guerra che si sta consumando da oltre 60 giorni. Bucha è una delle città ucraine più segnate dal conflitto. L'Ong italiana Cesvi ha avviato una missione per collaborare alla ricostruzione della città raccogliendo circa 500.000 euro: "La nostra fondazione è arrivata ieri a Bucha - spiega Roberto Vignola, vice direttore generale di Cesvi - dove ha potuto incontrare il sindaco e le autorità locali. Siamo stati chiamati dalle istituzioni per far fronte a questa emergenza umanitaria che ha sconvolto, e letteralmente devastato, questa città".

"A Bucha - sottolinea - c'è la necessità di far rientrare le persone costrette a fuggire e ricostruire i servizi di base. Oltre alla distruzione materiale poi c'è anche il disagio psicologico lasciato dal conflitto. Il sindaco della città ci ha comunicato è che esistono una serie di esigenze che necessitano di coperture e quindi ieri il nostro direttore generale, Piersilvio Fagiano, ha impegnato la fondazione ad investire i primi 500.000 euro per un'opera di ricostruzione. Speriamo di poter eseguire attività come questa anche in tutto il resto del paese".

Nel servizio l'intervista a Roberto Vignola (Vice direttore generale Cesvi)

