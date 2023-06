L'Ordine Equestre di Sant'Agata compie 100 anni Convegno internazionale al Teatro Titano sugli Ordini Cavallereschi

La due giorni di convegno, sugli ordini cavallereschi nella realtà del XXI secolo, è stata preceduta dal corteo storico di confratelli e consorelle dell'Arciconfraternita di Parte Guelfa. Alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini è seguita l'apertura dei lavori al Teatro Titano. Ad introdurli Pier Felice Degli Uberti, tra i promotori dell'evento che ha richiamato a San Marino ospiti di prestigiosi ordini cavallereschi per il centenario dell'Ordine Equestre di Sant'Agata, che ha definito l'Ordine Cavalleresco istituito nel XX secolo, più importante al mondo: “E' perché – commenta – ha delle caratteristiche uniche. Viene concesso dal Consiglio Grande e Generale, che rappresenta le democrazia della Repubblica di San Marino. Tutti gli altri ordini cavallereschi vengono invece concessi dai capi degli stati, personalmente. E' una grande differenza che dimostra la grande democrazia di San Marino”. Nel suo intervento il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha ricordato che dell'onorificenza di Sant'Agata sono stati insignite grandi personalità di caratura internazionale e non solo, come avviene di regola, per le orazioni in occasione della cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti: “E' di fatto – dichiara Beccari – è un grande elemento di creazione di legami per la Repubblica di San Marino, quindi credo che uno studio approfondito, sotto il profilo scientifico, che lo metta in relazione con altre realtà nel mondo, sia un modo per valorizzarlo”.

