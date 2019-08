L'organizzazione militare della Repubblica di San Marino: presentata ai Capitani Reggenti la pubblicazione

“L'esercito di pace”, così conosciuto, si racconta in una veduta totale della sua attuale organizzazione militare a chi ne ha sempre ammirato il lavoro nella difesa della piccola Repubblica.

I cittadini che non conoscevano la struttura dell'esercito Sammarinese avranno modo di scoprirne la storia secolare e i compiti che svolge: da quali sono i Corpi volontari e professionali, a quando sono nati e come interagiscono fra loro per poi capire chi li dirige e li coordina.

I Capi di Stato Nicola Selva e Michele Muratori hanno reso omaggio all'importanza che ricoprono le Milizie ricevendo i Corpi Militari di San Marino accompagnati dal Generale Leonardo Lonfernini. Il libro è stato curato dal Comando Superiore delle Milizie.





Nel video le interviste a Leonardo Lonfernini, comandante superiore delle milizie e Marco Podeschi, Segretario di Stato all'istruzione.