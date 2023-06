L'orgoglio dell'associazione San Marino-Italia per la nomina a consigliere del socio Vittorio Brigliadori

L'associazione San Marino-Italia esprime soddisfazione e orgoglio per la nomina a consigliere del socio Vittorio Brigliadori. Primo dei non eletti, l'ex Capitano di Castello di Serravalle è infatti colui che entrerà in Aula dopo il giuramento della collega democristiana Mariella Mularoni come segretario alla Sanità.

“Non solo viene premiata competenza, conoscenza, impegno politico e sociale - continua l'associazione -, ma anche la dedizione dell'amico Vittorio che ha sempre dimostrato di essere riferimento, serio ed equilibrato, su temi sensibili e strategici per le sorti della nostra comunità”.

Infine le felicitazioni e i migliori auspici da parte della presidente Elisabetta Righi Iwanejko per i nuovi segretari di Stato Mularoni e Berti. “Che le loro esperienze e professionalità nel ricoprire tali incarichi di responsabilità e prestigio - è l'augurio -, possano contribuire a realizzare risultati concreti in un momento complesso per San Marino dal punto di vista sociale ed economico".

