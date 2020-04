L'orgoglio di essere la Repubblica di San Marino, il destination video di VisitSanMarino

Da oggi sui canali social il video di Visit San Marino che lancia un messaggio di speranza attraverso un punto di vista narrativo ed originale: quello della bandiera di San Marino: simbolo dello Stato, che in un racconto in prima persona con le immagini spalanca sui panorami i luoghi più suggestivi della Repubblica e con la voce, quella della cantante Sara Jane Ghiotti, parla dei valori immortali, della storia e della voglia di ripartire della Repubblica.

In scenari in continua evoluzione l'immutabilità della bandiera e la voce di una terra che è nel cuore di tante persone, che ha ispirato dichiarazioni d'affetto e che da oggi sui canali social regala bellezza “a domicilio”, in attesa di accogliere nuovamente chiunque volesse visitarla.



