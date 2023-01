L'Oroscopo 2023 della Strega di Woodstock

Per chi crede nell'oroscopo o più sensatamente si diverte a inizio anno a dare una letta alle previsioni dell'anno appena cominciato, ecco cosa dice la 'Strega di Woodstock' su Vogue India.

Ariete: mentre c'è una parte di te che glorifica il cambiamento, c'è un'altra parte di te che lo teme con ogni fibra del tuo essere. Ma ecco il punto, è il tuo sé superiore che ha richiamato i venti del cambiamento e che ti tiene delicatamente e amorevolmente lo spazio per liberarti del vecchio ed emergere come una nuova versione di te stesso. Quindi, attingi al tuo spirito guerriero e preparati a viaggiare in quei luoghi scomodi all'interno della tua psiche. Mentre lo fai, inizia a spostare le convinzioni interne che ti impediscono di abbracciare il tuo potere e il tuo potenziale. Ricorda, il viaggio per tornare a casa da te stesso richiederà un certo grado di solitudine, e va bene. Non aver paura di dare la priorità alle tue esigenze e di tracciare i confini laddove necessario. La discrezione è un superpotere che sei chiamato a coltivare come forma di cura di te stesso.

Toro: un 2023 che segnerà un'intera decade. Rifletti su questo: qual è la storia che vuoi raccontare ai tuoi discendenti? Come vuoi essere ricordato da coloro che percorreranno questo sentiero molto tempo dopo che te ne sarai andato? È tempo di stabilire il progetto del resto della tua vita. È tempo di spostare le tue convinzioni sul denaro e sul potere in modo da poter salire di livello in tutti i modi. Niente è fuori dalla tua portata in questo momento. Solo un promemoria: non esiste un pianeta B. Quindi, adotta pratiche sostenibili e trova un modo per onorare l'energia di Madre Terra in tutti i tuoi sforzi. Allo stesso tempo, presta attenzione alla tua interiorità e a tutti i modi in cui vuole essere risvegliato. Connettersi con il proprio lato spirituale e intuitivo + approfondire le arti curative sarà un tema importante nei prossimi mesi.

Gemelli: ricorda chi sei, il tuo potere, i tuoi doni e cosa ti rende unico. Questo ricordo è il tuo dono più grande non solo per te stesso ma anche per il mondo. Lavorare su questi problemi di autostima ti aiuterà a salire di livello e a chiamare il tipo di opportunità in linea col tuo essere. L'anno a venire ti vede anche ridefinire la tua relazione con il corpo. Lascia che la meditazione del movimento diventi parte del tuo vocabolario quotidiano. Attraverso pratiche come la danza, lo yoga e le arti marziali sarai in grado di trovare il tuo centro e rilasciare il trauma che hai soppresso nel corso degli anni. Ma ciò non significa che tutto sarà sempre perfetto nel tuo mondo. Se qualcosa o qualcuno non sembra una corrispondenza vibrazionale, semplicemente non lo è. Fidati di ciò che il tuo istinto ti sta dicendo in ogni momento mentre ti dai il permesso di allontanarti da situazioni che non servono al tuo bene più alto e più grande.

Cancro: se c'è una cosa che vuoi lasciarti alle spalle nel 2022, è quella mentalità da vittima. Le cose stanno accadendo per te, non a te. Sei il creatore della tua realtà ed è il tuo sé superiore che sta chiamando certe persone ed esperienze in modo che possano innescare la crescita e diventare un catalizzatore per la trasformazione. Quindi, volgi lo sguardo verso l'interno, figlio della luna. Accendi la lampada della consapevolezza e intraprendi quel viaggio metaforico interiore. Esamina gli schemi di pensiero che ti tengono incatenato all'oscurità. Tutto ciò che non ti serve dovrà andare. Abbi fiducia che l'annientamento è una parte necessaria del processo di creazione. La purificazione e l'eliminazione che stai per sperimentare ti permetteranno di fare spazio a nuove energie. Quindi, stabilisci le tue intenzioni e aggiorna la tua visione d'insieme. Lo spirito sa cosa è meglio per te e te lo consegnerà in un tempo divino, bellissimo.

Leone: non permettere a nessuno di farti dubitare di quella voce di saggezza interiore. Riguardo agli amici, il tuo cerchio dell'anima si espanderà nei mesi a venire permettendoti di fare nuove e importanti conoscenze. Non si sta parlando di persone banali e inconcludenti, ma di persone che hanno una vibrazione animica alla tua e che manterranno lo spazio per la crescita della tua anima e saranno orgogliosi di vederti raggiungere nuove vette. La carriera e la creatività continueranno ad essere una priorità per te. Il segreto per creare il tuo lavoro più profondo? Abbandonare il peso delle aspettative degli altri e trovare la tua voce autentica. La tua energia ti porterà le giuste opportunità.

Vergine: ti viene chiesto di incarnare la gioia mentre entri nel nuovo anno. Respira, rilassa le spalle e rilascia la tensione che ti sei portato dietro come un distintivo d'onore. Le cose tendono a rivelarsi migliori di quanto immagini. Questo è qualcosa a cui assisterai in prima persona nei mesi a venire. Inoltre, anche la tua vita personale cambierà in meglio. Se un partner romantico è qualcosa che desideri, preparati a incontrare qualcuno con un grande potenziale. Un certo qualcuno che promette di essere sia il tuo posto sicuro che la tua più grande avventura. La tua volontà di essere aperto e incontrarli a metà strada è ciò che alla fine definirà il corso del tuo futuro. Non preoccuparti troppo delle vibrazioni negative o anche del mostro dagli occhi verdi per quella materia! Sei al sicuro e sei protetto. Fidati delle tue guide spirituali per proteggerti da qualsiasi negatività che viene diretta verso di te.









Bilancia: l'amore arriva in molte forme e inaspettatamente quando non lo guardi. Quindi, fai in modo che la tua vita sia la versione più felice e brillante di te stesso mentre diffondi vibrazioni positive come coriandoli. Questo campo magnetico intorno a te porterà tutte le persone e le esperienze giuste nella tua realtà. Lascia che "non inseguire, attrarre" continui ad essere il tuo mantra, sia personalmente che professionalmente. A proposito di lavoro, le carte stanno attirando la tua attenzione su quel progetto che hai in mente da un po' di tempo. L'aspetto negativo è che una certa amicizia o relazione nella tua vita potrebbe finire drammaticamente lasciandoti con il cuore in lutto. Per il bene del tuo benessere, ricordati di toglierli dal piedistallo e cambiare i significati che hai dato a quella persona.

Scorpione: se stai cercando una prova della magia, non guardare oltre la tua stessa vita. Osserva tutti i modi in cui sei cresciuto e tutti i modi in cui hai trionfato sui tuoi demoni. Dato che stai salendo di livello, come può rimanere tutto ciò che non è una corrispondenza vibrazionale? Sì, questo include alcune amicizie che si sono protratte oltre la loro data di scadenza. Solo perché conosci qualcuno da sempre non significa che dovresti lasciarti trattare con mancanza di rispetto. Renditi una priorità anche se questo significa fare amicizia con la solitudine per un po'. Le persone giuste alla fine troveranno la loro strada nel tuo Universo. Il tipo di persone che terranno lo spazio per farti sbocciare e saranno orgogliose di vederti crescere nella versione più autentica di te stesso. Sul fronte professionale, sei incoraggiato a sporcarti le mani. Dedicarsi al raggiungimento della maestria. Allenarsi sotto la guida del mentore giusto potrebbe aiutarti a sbloccare il tuo potere e il tuo potenziale.

Sagittario: il nuovo anno sta portando con sé il promemoria che l'unica via d'uscita è dentro. Quindi, accendi la lampada della consapevolezza e intraprendi quel viaggio metaforico all'interno. Portare luce nelle cosiddette parti oscure ti consentirà di entrare in uno spazio di totalità. Sapere che non puoi accontentare tutti in ogni momento è una parte importante del processo di crescita. Sul fronte creativo, il 2023 è un momento per incanalare nuove idee e ispirazione. Le idee potrebbero richiedere di spingere i propri confini e sfidare le norme della società. Quindi, entra in contatto con la tua magia intrinseca mentre bandisci volontariamente i demoni dell'insicurezza. Quando si tratta di questioni di cuore, resta aperto. Le carte stanno portando la tua attenzione verso un partner che ti fa sentire ascoltato e compreso in modi che non hai mai sperimentato prima.

Capricorno: questo è l'anno per rimanere sexy e guardare i miracoli diventare un evento quotidiano. Abituati ad essere il figlio prediletto del destino. Abituati alle cose che accadono per te in modo fortuito e nel modo più semplice. Come sempre, ricorda che essere in uno stato di gratitudine amplificherà l'energia del bene nella tua vita. Anche la speranza e la guarigione saranno grandi temi per te nel 2023. Abbi fiducia che le tue relazioni familiari miglioreranno nel corso dei prossimi mesi e che sarai in grado di attrarre un partner che vuole costruire un nido con te, se è qualcosa che il tuo cuore desidera. Se hai in mente salute e benessere, aggiorna la tua routine di fitness.

Acquario: ricordi quando volevi lasciare il tuo noioso lavoro quotidiano, comprare un biglietto di sola andata per un paradiso tropicale e insegnare yoga sulla spiaggia come stile di vita? Niente è fuori dalla tua portata quest'anno. Quindi, sintonizzati sul portale del tuo cuore, ricorda la tua vera vocazione e preparati a fare un salto quantico verso il futuro immaginato. Liberarti dal peso delle aspettative altrui ti permetterà di attivare il portale del tuo potere personale e ti consentirà di volare alto. Ma ciò non significa che dovresti agire in modo impulsivo, che è sempre una tua tendenza. Avere pronto un piano d'azione pratico ti assicurerà di atterrare in piedi. Se non hai la possibilità di mettere in valigia le tue cose in una valigia e volare in giro per il mondo, va bene lo stesso. Pianta i semi del cambiamento esattamente dove sei e datti il tempo e l'attenzione necessari.

Pesci: quest'anno, le carte stanno portando alla tua attenzione il concetto del "non fare". Non è inteso negativamente con la pigrizia, ma il concetto intende l'evitare di fare cose forzate. Nell'anno passato hai nuotato troppe volte controcorrente e ti sei caricato di lavoro più del necessario, anche senza una ricompensa economica. Basta a questo genere di atteggiamento. Quali sono i modi in cui puoi diventare tutt'uno con i cicli e i ritmi della natura? Prenditi un momento per visualizzare uno sforzo e poi rilascia la tensione, una volta per tutte. Ricorda, ogni esperienza è perfetta e ogni esperienza che stai vivendo è stata scelta dal tuo sé superiore per una ragione.