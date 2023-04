"L'orto che vorrei", prima lezione Accademia Contadina: obiettivo verdura fresca a km 0

"L'orto che vorrei", il sogno di mangiare sempre la verdura più buona, quella coltivata da noi. Più a km 0 di così non si può. Ma per far crescere piante in salute serve cura, passione e tecnica. Così nasce il ciclo d'incontri Accademia contadina, organizzati da Casa Fabrica, in collaborazione con Segreteria al Territorio e Ufficio Gestione Risorse Agricole e Ambientali. La prima lezione dedicata proprio all'orto. L'attenzione ricade sul terreno: come si rende fertile, come si coltiva, le lavorazioni e l'irrigazione. Dal pomodoro all'insalata tutti i consigli utili. Ma occhio a malattie e parassiti: per quelli ci sono sempre dei rimedi naturali. "Per fare un orto basta la volontà - afferma Gianluca Giardi, orticoltore e presidente C.A.P.A. -. Può essere fatto in un vaso, in un appezzamento di terra o in un grande campo. Oggi abbiamo dato gli strumenti teorici e qualche curiosità". Lezioni sempre il sabato mattina. Prossimi appuntamenti il 22 aprile con l'olio extravergine, il più nobile dei grassi; il 29 aprile un viaggio alla scoperta degli oli essenziali e il 23 maggio protagonista il miele, in tutti i passaggi, dal nettare dei fiori al vasetto. Grande successo per il primo incontro sull'orto. Salta la parte pratica causa maltempo, ma da Casa Fabrica promettono che sarà recuperata. "C'è molto interesse, vogliono vedere fattivamente e mettere le mani nella terra, quindi recupereremo la lezione pratica - commenta Aida Maria Adele Selva, presidente del Consorzio Terra di San Marino -. C'è stata una grande adesione e quindi possiamo dire che è 'L'orto che vorrei' è stato un successo".

Nel video Gianluca Giardi (orticoltore e presidente C.A.P.A.) e Aida Maria Adele Selva (presidente del Consorzio Terra di San Marino)