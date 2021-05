Nel video le interviste ad Alessandra Bruschi e Sergio Rabini

Con zero ricoveri, sia in isolamento che in terapia intensiva, i vertici dell'ISS e gli operatori sanitari hanno chiuso ufficialmente il reparto covid. Tutti i pazienti ricoverati in ospedale sono stati dimessi, l'ultimo stamattina. Con 7 guariti e 3 nuovi casi rilevati scendono a 31 i positivi attivi in territorio sammarinese, tutti seguiti a domicilio.

Seguiranno aggiornamenti