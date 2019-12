ONDA L’Ospedale di San Marino entra nel circuito dei “bollini rosa”

La Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha reso nota l’assegnazione dei “Bollini Rosa” per il biennio 2020-2021. Per quelle strutture più attente alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. Quest’anno sono 335 gli ospedali che hanno ottenuto almeno un bollino rosa. La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario composto da quasi 500 domande suddivise in 18 aree specialistiche.

Gli ospedali premiati, inoltre, costituiscono una rete di scambio di esperienze e di prassi virtuose, un canale di divulgazione scientifica per promuovere l’aggiornamento dei medici e degli operatori sanitari. E dal prossimo biennio, anche l’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino potrà ambire ad ottenere il “bollino rosa”

“L’inserimento nella rete dei bollini rosa – ha commentato Andrea Gualtieri, Direttore Generale ISS – aggiunge valore a tutta l’area dei servizi materno-infantili, come previsto dal Piano Sanitario e Socio Sanitario e che proprio nel corso del 2019 è stata potenziate e ha riscosso l’apprezzamento anche dal direttore generale dell’OMS durante la sua visita dello scorso marzo”.



