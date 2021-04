L'Ospedale riparte: “Verso la chiusura del reparto Covid; si apre ai parenti a Casale La Fiorina e Colore del Grano”

Nel video l'intervista al direttore sanitario Sergio Rabini

72 positivi attivi a San Marino. Un calo progressivo e vistoso, se si pensa che solo due settimane fa erano a quota 500. Si registra un solo caso, oggi, su 155 tamponi, con un indice di positività dello 0.65%. Sono 11 le guarigioni. Si allenta ulteriormente anche la pressione ospedaliera: 10 ricoveri, di cui 6 nel reparto Covid e 4 in terapia intensiva. Tutti indicatori che migliorano, in maniera esponenziale, in parallelo ad una campagna vaccinale che prosegue spedita e finalmente a riprendere a respirare sarà proprio l'Ospedale. Annunciata per la prossima settimana una riorganizzazione che fa sperare in un progressivo - se pur cauto e monitorato sulla base dell'andamento dei dati – ritorno alla normalità.









“L'ospedale riparte – spiega il direttore sanitario, Sergio Rabini - con tutte le sue attività a partire dalle sale operatorie, i reparti, la stessa terapia intensiva. Dalla prossima settimana infatti, verrà riattivata la semi-intensiva per i malati non-Covid, mentre anche l'area di isolamento Covid, la cosiddetta zona rossa, sempre dalla prossima settimana, se il trend dei contagi si mantiene in linea, verrà chiusa”. Sempre dal 3 maggio, sarà finalmente possibile tornare a fare visita ai parenti ospiti delle cosiddette 'aree di fragilità': il Casale la Fiorina e Il Colore del Grano. Stretta vigilanza, accessi contingentati, in accordo con la direzione, in orario precisi e, in questa fase, consentiti solo ad un familiare, previo tampone. Un solo tampone per il primo ingresso, se persona vaccinata; se non vaccinata, verrà somministrato ad ogni accesso alle strutture. Sempre dalla prossima settimana riparte il servizio diurno per disabili.