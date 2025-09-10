PIANO FAUNISTICO-VENATORIO L'osservatorio della fauna selvatica proroga di un anno il piano pluriennale di gestione della caccia al cinghiale Nei prossimi mesi è previsto il nuovo Piano Faunistico–Venatorio fa sapere la Segreteria di Stato al Territorio. Intanto stop alla braccata

Confermata la sospensione della braccata al cinghiale, in attuazione dell’istanza d’Arengo recentemente approvata dal Consiglio Grande e Generale. Il confronto tra le parti è stato caratterizzato da un approccio costruttivo e condiviso fa sapere la Segreteria di Stato al Territorio. È emersa la volontà comune di approfondire, con il necessario rigore tecnico-scientifico, tutte le modalità gestionali più idonee a garantire la salvaguardia del territorio e la tutela degli equilibri ambientali. Nei prossimi mesi è previsto il nuovo Piano faunistico–venatorio, che diventerà lo strumento di riferimento per una gestione sostenibile e rispettosa della fauna selvatica e degli habitat di San Marino.

